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Дирижер Владимир Федосеев отметит свое 85-летие концертом в Доме Союзов

Культура
20 декабря, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

В концерте примут участие Юрий Башмет, Вадим Репин, солисты Венского симфонического оркестра и Московского музыкального театра "Геликон-опера"

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра (БСО) им. П. И. Чайковского, народный артист СССР Владимир Федосеев отметит 85-летие концертов в среду в Колонном зале Дома Союзов. Об этом сообщили в пресс-службе БСО.

Дирижер выйдет на сцену с возглавляемым им коллективом. Федосеева поздравят представители мировой музыкальной элиты: альтист Юрий Башмет, скрипач Вадим Репин, солисты Венского симфонического оркестра и Московского музыкального театра "Геликон-опера", Государственная академическая хоровая капелла России им. Юрлова, латвийский тенор Александр Антоненко и австрийский баритон Бенно Шоллум, композитор Александр Чайковский и другие. "При этом за дирижерским пультом будет сам маэстро Владимир Федосеев", - подчеркнули в пресс-службе.

В фойе Колонного зала также откроется выставка, посвященная юбилею дирижера. В экспозицию войдут кадры из фотоархивов БСО, "Геликон-оперы" и фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину, программы и афиши выступлений Федосеева в России и за рубежом, начиная с 1970-х годов.

Федосеев отметил юбилей 5 августа. Концерты, посвященные этому событию, прошли в июне в Липецке, Воронеже, Калининграде и Ереване. Праздничный вечер также состоялся в октябре в театре "Геликон-опера", музыкальным руководителем которого дирижер стал в прошлом концертном сезоне.

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