В Нидерландах прошел юбилейный фестиваль "Зимние вечера на Амстеле"

ГААГА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Пятый фестиваль "Зимние вечера на Амстеле" собрал полные залы и подтвердил любовь к камерной музыке среди российских соотечественников и голландцев. Об этом рассказала в четверг вечером в беседе с корреспондентом ТАСС одна из организаторов мероприятия Надежда Елисеева на торжественном приеме в посольстве в Гааге по случаю юбилея.

"Приятно, что подавляющее большинство публики, с которой мы встречаемся на концертах, знакома, - заметила она. - Либо это гости из прошлых фестивалей, либо это наши друзья или партнеры. А это значит, что за пять лет фестиваль набрал популярность и даже оброс большим кругом своих почитателей. Мы очень рады, что люди снова и снова возвращаются к нам на концерты".

В ходе фестиваля с 16 по 19 декабря на нескольких площадках в Амстердаме, в том числе в музее Эрмитаж на Амстеле, прошло шесть концертов. Перед публикой выступили один из лучших виолончелистов мира Александр Князев, скрипач и основатель собственного музыкального фестиваля в городе Пьетрасанта (Италия) Майкл Гуттман, пианист Северин фон Экардштайн, пианистки Ольга Пащенко и Пламена Мангова и ряд других музыкантов из России. "В этой связи нельзя не отметить художественного руководителя фестиваля Анну Азерникову, которая делает очень разнообразную, красивую и интересную для публики программу, - подчеркнула Елисеева. - Люди чувствуют интеллектуальное наполнение этой программы".

Со своей стороны посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что фестиваль всегда пользовался большим успехом у публики, и этот раз не стал исключением. "Российским исполнителям был оказан очень теплый прием", - заметил он.

"Несмотря на в общем-то неблагоприятный период в наших двусторонних отношениях в целом, культурные связи всегда носили насыщенный характер, - обратил внимание дипломат. - А такие события, безусловно, вносят важный вклад в их продвижение". Он пожелал организаторам "продолжать эту чудесную традицию" и заверил, что посольство со своей стороны "будет поддерживать эти добрые начинания".

Идея "Зимних вечеров на Амстеле" позаимствована у фестиваля "Декабрьские вечера", который ежегодно проходит в Пушкинском музее и является одним из самых значимых событий в музыкальной жизни российской столицы. Основатель московского фестиваля, русский пианист Святослав Рихтер считал, что исполнение классической музыки в художественном музее позволяет зрителю почувствовать глубокую взаимосвязь различных видов искусства.

Эта же концепция лежит и в основе фестиваля в Эрмитаже на Амстеле, где публика может насладиться выступлением талантливых музыкантов и одновременно осмотреть экспозицию "Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей", на которой представлены 63 работы, принадлежащие к золотому веку голландской живописи.