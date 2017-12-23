Мединский: новый закон о культуре должен содержать конкретные механизмы поддержки отрасли

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новый закон о культуре должен быть наполнен конкретным содержанием и конкретными экономическими механизмами поддержки отрасли. Об этом заявил ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Самая главная задача - чтобы закон о культуре не был декларацией", - сказал он. "Если это будет очередная декларация "за все хорошее и против всего плохого", декларация о том, что культура - это прекрасно, надо ей помогать, то никаких практических задач этот закон не решит, и ту задачу, которую поставил перед нами президент, мы не решим", - убежден Мединский.

"Закон должен быть наполнен конкретным содержанием, конкретными экономическими механизмами стимулирования поддержки и развития культуры в стране. Вот, на мой взгляд, что является главным", - подчеркнул министр.

Кроме того, указал он, закон "не должен стать еще одним законом о меценатстве". "Такого рода отраслевое законодательство проблем, поставленных президентом, не решит и ожиданиям [профессионального] сообщества отвечать не будет", - убежден министр.

Мединский напомнил, что для работы над проектом закона предполагается создать совместную рабочую группу, президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы "активное участие в работе над законом приняли члены президентского совета [по культуре]".

По словам министра, в настоящее время есть несколько вариантов такого проекта закона, которые разрабатывались в министерстве и профильном комитете Госдумы. "Есть несколько разных версий, которые, безусловно, теперь будут нуждаться в переходе на качественно новый уровень", - отметил Мединский. Он уточнил, что вариант, который несколько лет назад разрабатывался в Минкультуры, "содержит много экономических и финансовых предложений". "Поэтому, как только рабочая группа будет создана, мы все наработки туда передадим и примем активное участие в ее работе", - подтвердил Мединский.

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия закона, он подчеркнул, что "тут не нужна поспешность".

21 декабря на заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин призвал к серьезному обновлению государственной политики в области культуры и предложил профильному сообществу принять активное участие в работе над новым законом в этой сфере. По словам Путина, ранее обсуждался вопрос о пересмотре отношения к культуре "лишь как к отрасли, оказывающей определенного вида услуги", и теперь "необходимо перенести этот принцип в законодательство, в управленческие подходы".

Глава государства указал, что новый закон должен максимально сохранить и развить существующие успешные формы государственной поддержки, включая гранты на оплату труда ведущих творческих коллективов, и подчеркнул, что в 2018 году объем этих грантов вырастет на 2,3 млрд рублей и превысит 8 млрд рублей. Кроме того, отметил Путин, важно обеспечить возможность содействия творческим НКО.