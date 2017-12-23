Цирк Чинизелли в Петербурге показал международное шоу "Королевство волшебных зеркал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой государственный цирк на Фонтанке (Цирк Чинизелли) представил в субботу премьеру международного новогоднего шоу "Королевство волшебных зеркал"передает корреспондент ТАСС. Это одно из событий, которым старейший стационарный цирк России готовится встретить свое 140-летие.

"Эта единственная в России международная цирковая программа, которая начинается с Петербурга, а затем будет работать на других аренах страны", - сказал на пресс-конференции директор Цирка Чинизелли Сергей Беляков.

В новогоднем шоу участвуют мастера из Германии, Италии, Ирландии, Кубы, России, Польши, а поставил его по собственному сценарию белорусский режиссер Сергей Бондарчук.

Изюминка программы - аттракцион "Слоны-великаны", который привезли в Петербург обладатели золотых наград на Всемирных фестивалях циркового искусства в Монте-Карло и Париже - братья Гертнер.

Эта известная в Европе цирковая династия зародилась почти четыре века назад и по-прежнему верна своему искусству. Как рассказал продолжатель династии Кристиан Гертнер, он впервые вышел на манеж, когда ему еще не было года.

Команды слонам-полиглотам в ходе дрессуры он подает на немецком, французском и английском языках, в нынешней группе дрессировщиков самому юному артисту - всего два года.

Восторг зрителей вызвали акробаты на подкидных досках под руководством Вячеслава Черниевского, клоунский дуэт - Сергей Колганов и Олег Белогорлов, караван из шести верблюдов под руководством Алекса Гертнера, а также танцы лошадей и дрессированные гуси, которые вписались в сказочное представление о Принцессе цирка.

Танцы для спектакля поставила кубинский хореограф Эдглис Хайле, которая выступает в этом представлении и как певица.

Одновременно с премьерой в цирке открылась Цирковая резиденция Деда Мороза, где волшебник в антракте готов побеседовать с каждым юным зрителем.

В конце представления по его велению из чаши на глазах у зрителей почти до самого купола вырастает сверкающая огнями елка.