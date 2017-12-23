Минкультуры РФ не приняло концепцию развития памятников деревянного зодчества

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался одобрить представленную в субботу на заседании коллегии ведомства концепцию по развитию памятников деревянного зодчества и включению их в культурный оборот, рассчитанную до 2025 года.

"Если бы мне было все равно, я бы кивнул и утвердил проект концепции, но ничего не изменится, - сказал он. - Из предложений, которые прозвучали в рамках обсуждения концепции, непонятно, кто ответственен, кому поручаем, какая дорожная карта... какие общественные организации будут привлечены". Мединский предложил доработать важный документ с профильными организациями и представить его повторно через месяц.

Среди основных положений документа - создание Антикризисного центра деревянного зодчества. Директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов попросил Мединского дать поручение создать такой единый координационный центр.

Цветнов также подчеркнул необходимость создания единой научной базы (музея), на которой будет существовать направление деревянного зодчества. Кроме того, он предложил удвоить финансирование программы "Культура Русского Севера" в два раза (сейчас бюджетом предусмотрено выделение на нее 80 млн рублей в год).

Также директор департамента призвал обратить внимание на 87 особо ценных объектов культурного наследия, 20 из которых могут пополнить список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цветнов призвал диверсифицировать усилия по реставрации этих 87 памятников деревянного зодчества.

Заместитель министра культуры Олег Рыжков считает, что концепцию не приняли потому что "в ней отсутствуют конкретные проекты, реализация которых даст результат".

"Эта концепция разработана просто под выделение федеральных средств и их распределение. Никто так и не сказал, что такое сохранение деревянного зодчества, - сказал он ТАСС. - В результате не прослеживается, что будет эффективно для отрасли, поэтому министр предложил взять месяц и обсудить конкретные содержательные меры".