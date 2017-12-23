Группа "Ленинград" исполнит песни Виктора Цоя на рок-фестивале "КИНОпробы" в Окуловке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Выступление симфонического оркестра из Санкт-Петербурга и гитариста первого состава группы "Кино" Юрия Каспаряна открыло в субботу в Великом Новгороде череду подготовительных мероприятий к летнему рок-фестивалю "КИНОпробы". Музыкальный марафон памяти лидера "Кино" Виктора Цоя пройдет 23-24 июня в городе Окуловка Новгородской области, одним из его участников станет группа "Ленинград", сообщил ТАСС сопродюсер фестиваля Игорь Силиверстов.

"Договорились о выступлении группы "Ленинград" на "КИНОпробах". <...> Мы поставили их в ночь на 23 июня. Помимо своих, ребята исполнят и песни Виктора Цоя", - рассказал он ТАСС перед началом концерта в областной филармонии в Великом Новгороде.

По словам Силиверстова, на фестивале выступят "Чайф", "Алиса", "ДДТ", "Би-2", "Кукрыниксы", "Пилот", "Калинов мост" и другие, а также группы из Новгородской области. Как считает продюсер, в Окуловке соберется не менее 30 тыс. любителей рока и почитателей таланта солиста группы "Кино". На больших экранах, установленных на территории аэродрома в Окуловке, будут транслироваться кадры выступлений "Кино", видео-арт готовит сын Виктора, Александр Цой, рассказал собеседник агентства.

"Цой в Окуловке никогда не был, но город очень удобно расположен между двумя столицами, чтобы стать центром рок-фестиваля. У нас задача сделать Окуловку заметной точкой на карте. Такие мероприятия в том числе определяют и статус региона", - пояснил Силиверстов, напомнив, что в 2015 году энтузиасты установили перед железнодорожным вокзалом Окуловки памятник Виктору Цою.

Впервые "КИНОпробы" в Окуловке состоялись в 2017 году. По данным организаторов, на них побывали около 12 тыс. гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой, трагически погибший в 1990 году в возрасте 28 лет, сочинил более 100 песен, выпустил несколько сборников и концертных записей, снялся в фильмах "Асса", "Игла". Его песни "Кукушка", "Последний герой", "Группа крови", "Мы ждем перемен" и другие продолжают звучать в исполнении других музыкантов, а сам он стал культовой фигурой. В Санкт-Петербурге действует клуб-музей Цоя, в Москве, Минске, Туле, Алма-Ате появились расписанные граффити "Стены Цоя".