Фестиваль "Площадь Искусств" в Петербурге завершит концерт в честь юбилея Родиона Щедрина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист СССР Родион Щедрин будет главным героем вечера, которым в воскресенье в Большом зале Филармонии в Петербурге завершится XVIII международный зимний фестиваль "Площадь Искусств". Этот концерт из произведений разных лет посвящается 85-летию со дня рождения композитора, творчески связанного с городом со времен молодости.

"Музыка Родиона Щедрина в Филармонии звучит много десятилетий. Здесь под управлением Юрия Темирканова проходили ленинградские премьеры произведений Щедрина и выступления самого композитора как солиста в его фортепианных концертах", - рассказал ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский. По его словам, особую праздничность событию придает участие в нем юбиляра.

Как рассказал Петровский, Темирканова и Щедрина связывает давняя дружба, и перед юбилейным вечером композитора они, родившиеся в декабре, обменялись посланиями.

Именно Темирканов был главным дирижером премьерной постановки оперы Щедрина "Мертвые души" в Большом театре (1977), которая затем была перенесена на сцену Кировского (ныне Мариинского) театра. Под управлением Темирканова прошла петербургская премьера сочинения Щедрина "Два танго Альбениса", которое вошло в фестивальную программу.

Под управлением Темирканова в исполнении заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии прозвучат также концерт для оркестра "Озорные частушки" и сюита из оперы "Не только любовь". Частушки Варвары прозвучат в исполнении солистки Михайловского театра Олеси Петровой (меццо-сопрано).

В концерте примет участие народный артист России дирижер Николай Алексеев. Под его управлением будут исполнены "Старинная музыка российских провинциальных цирков", Третий концерт для оркестра и Parabola concertante для виолончели, струнного оркестра и литавр. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Чайковского виолончелист Александр Бузлов.

Афиша "Площади Искусств"

За одиннадцать фестивальных дней горожане и гости Петербурга побывали на концертах пианиста Евгения Кисина, трубача Сергея Накарякова, итальянского тенора Франческо Мели, израильского "Цукерман-трио". Также состоялся дебют молодого дирижера, лауреата премии ECHO Klassik Максима Емельянычева, выступившего с Академическим филармоническим оркестром. Юрий Темирканов посвятил исполнение Реквиема Джузеппе Верди памяти певца Дмитрия Хворостовского.

На фестивале были отмечены юбилеи Игоря Стравинского и американского композитора Джона Адамса. В программу фестиваля вписались события соседей Филармонии имени Дмитрия Шостаковича по площади Искусств - Михайловского театра, Государственного Русского музея и Театра музыкальной комедии.