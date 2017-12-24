В Аргентине открылась выставка советских детских книг

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Выставка детских книг, напечатанных советскими издательствами, открылась в Буэнос-Айресе (Аргентина). Экспозицию подготовила библиотека "Ла-Нубе".

В день открытия выставки, приуроченный к столетию Октябрьской революции, также прошло чтение стихов Самуила Маршака и их переводов на испанский язык. Кроме того, собравшиеся смогли посмотреть несколько мультфильмов, сюжеты которых основаны на произведениях советских писателей.

Экспозиция разделена на пять тематических блоков. В первый из них вошли произведения классиков русской литературы, таких как Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов и Александр Куприн. Кроме того, на выставке были представлены книги для подростков, направленные на нравственное воспитание, научно-популярная литература и детская литература советских авторов. В отдельный блок были выделены книги писателей из Грузии, Украины, Литвы и других стран и регионов, входивших в СССР.

Все представленные на выставке книги взяты из коллекции библиотеки. Как рассказал корреспонденту ТАСС директор "Ла-Нубе" Пабло Медина, часть книг центр получил от российского посольства после распада СССР, остальные он приобрел сам. "В 1991 году позвонило посольство и предложило книги, я взял машину и поехал за ними", - сказал он.

Как отметила вице-президент "Ла-Нубе" Анна Медина, занимавшаяся подготовкой выставки, экспозиция ориентирована не только на детей, но и взрослых, интересующих издательскими процессами. "В СССР были издательства и иллюстраторы, которые были в мировом авангарде книгопечатания. Они вложили значительный вклад в то, какими мы видим сегодня иллюстрированные книги для детей", - отметила Анна Медина.

Как рассказала вице-директор "Ла-Нубе", когда они объявили о планах проведения этой выставки, к ним стало обращаться множество аргентинцев, которые читали советские книги в детстве и хранят их до сих пор. "Привезенные из СССР книги стоили недорого по сравнению с другими, и пользовались большим спросом", - отметила Медина.

В общей сложности в библиотеке хранится более 150 детских книг русских и советских авторов. Часть из них была издана за пределами СССР, однако организаторы экспозиции решили не выставлять их в этот раз, чтобы уделить максимальное внимание советскому книгопечатанию.