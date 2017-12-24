Медведев поздравил с 65-летием актрису Елену Шанину

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Шанину. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Каждая Ваша работа в театре и кино - пример высокого мастерства. В каждой Вы предельно искренни - и это главный секрет Вашего успеха", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Шанина обладает большим талантом, музыкальностью, а также умением быть трогательной и женственной. "Все это помогает Вам блистать в ленкомовских постановках, создавать яркие образы", - заключил премьер.

Елена Шанина - российская актриса, народная артистка РФ, актриса театра "Ленком" - родилась 24 декабря 1952 года. Широкую известность Шаниной как актрисе принес фильм "Юнона и Авось", вышедший в 1983 году. Также актриса снималась в фильмах "Аты-баты, шли солдаты...", "Принцесса цирка" и др.