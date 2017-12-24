Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дмитрий Медведев поздравил с 95-летием художника Бориса Неменского

Культура
24 декабря, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Премьер-министр России отметил, что работы Неменского украшают крупнейшие музеи и всегда вызывают большой интерес у людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 95-летием народного художника РСФСР Бориса Неменского. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Сегодня Ваши работы украшают крупнейшие музеи России, ближнего и дальнего зарубежья. И всегда вызывают большой интерес у людей", - говорится в сообщении.

Борис Неменский - российский живописец, народный художник РСФСР - родился 24 декабря 1922 года. Неменский является лауреатом Сталинской премии (1951) и Государственной премии РФ (1996). Живописец наиболее известен по таким произведениям, как "О далеких и близких", "Безымянная высота", "Солдаты-отцы" и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
4
Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Президент Литвы заявила, что не отказывается от сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама