Дмитрий Медведев поздравил с 95-летием художника Бориса Неменского

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 95-летием народного художника РСФСР Бориса Неменского. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Сегодня Ваши работы украшают крупнейшие музеи России, ближнего и дальнего зарубежья. И всегда вызывают большой интерес у людей", - говорится в сообщении.

Борис Неменский - российский живописец, народный художник РСФСР - родился 24 декабря 1922 года. Неменский является лауреатом Сталинской премии (1951) и Государственной премии РФ (1996). Живописец наиболее известен по таким произведениям, как "О далеких и близких", "Безымянная высота", "Солдаты-отцы" и др.