Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мемориальную доску в память о дирижере Валерии Халилове открыли под Владимиром

Культура
24 декабря, 17:31 UTC+3 ВЛАДИМИР

Доску установили по инициативе администрации Киржачского района, где похоронен народный артист России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/ . Родственники, друзья и коллеги народного артиста России Валерия Халилова открыли в воскресенье мемориальную доску на здании школы искусств в Киржаче (Владимирская область), названной его именем. Мероприятие приурочили к годовщине гибели 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем худрука ансамбля имени Александрова, сообщила ТАСС директор Детской школы искусств Киржачского района Ольга Хапилова.

Смотрите также

Равнение на музыку: каким был главный дирижер армии России

"В апреле 2017 года нашей школе было присвоено имя Валерия Халилова, поэтому право открыть мемориальную доску предоставили его вдове и брату. В знак благодарности они подарили нам кларнет и записи с произведениями Валерия Михайловича, так как с присвоением школе его имени мы усилили развитие духового направления", - уточнила она.

Доска была установлена по инициативе администрации Киржачского района, где похоронен Халилов. Почтить его память во Владимирскую область также прибыли его коллеги и товарищи, в том числе бывший первый замминистра обороны РФ генерал армии Александр Белоусов, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин. После посещения музейной экспозиции школы искусств, посвященной Халилову, и небольшого концерта воспитанников, участники церемонии отправились к месту захоронения артиста на кладбище близ деревни Новинки, где прошло детство дирижера.

"На кладбище прошел молебен, на который пришло много людей, местных жителей", - уточнил ТАСС брат народного артиста Александр Халилов. Он также сообщил, что к лету 2018 года на месте захоронения планируется установить памятник из белого мрамора.

Валерий Халилов (1952 - 2016) - народный артист России, дирижер, композитор, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер. 25 декабря 2016 года Валерий Халилов погиб в возрасте 64 лет в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в т. ч. 64 артиста ансамбля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Владимирская область Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
2
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
3
"Справедливая Россия" проведет съезд для поддержки выдвижения Путина на выборах президента
4
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама