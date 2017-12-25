В Москве покажут спектакль в память о погибших при крушении Ту-154 под Сочи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вечер, посвященный годовщине авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем, состоится в понедельник на сцене ДК "Трехгорка". Международная Федерация балетных конкурсов (МФБК) совместно с театральной компанией "Арт-лаборатория" в память об этой трагедии представляют на благотворительной основе спектакль "Письма с фронта".

При крушении самолета, который направлялся в Сирию 25 декабря 2016 года, погибли руководитель Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и восемь членов экипажа.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Постановка "Письма с фронта" представляет собой синтез драматического и хореографического искусства на музыку лауреата Государственной премии СССР, народного артиста РСФСР Валерия Гаврилина. Основой сюжета послужили подлинные письма солдат Великой Отечественной войны. В спектакле принимает участие жена погибшего в авиакатастрофе артиста Ансамбля Российской армии песни и пляски им. Александрова Варвара Серова. К участию также приглашены действующие исполнители ансамбля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МФБК, спектакль создан балетмейстером, лауреатом всероссийских и международных балетных конкурсов Ниной Мадан. На вечер памяти приглашаются близкие и родственники погибших - их, по подсчетам представителя МФБК, около 20 человек, а также "все те, кому дорога память о замечательных артистах выдающего творческого коллектива, волею трагической судьбы покинувших нас в тот роковой день".

В 2016 году спектакль "Письма с фронта" стал лауреатом Гран-при национальной театральной премии имени Йывана Кырлы Республики Марий Эл. Он был удостоен Почетной грамоты за участие в XIV Международном телевизионном театральном смотре "Артист и Война", посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского.