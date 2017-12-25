Чемпионат по актерской импровизации пройдет в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпионат по актерскому мастерству "Импровизационный БАТЛ двух столиц" пройдет в понедельник в Московском театре под руководством Олега Табакова (новая сцена на Сухаревской). По словам автора идеи и руководителя проекта Максима Драченина, основу игры составляют соревнования команд актерской импровизации, в которых участники разыгрывают ситуации, заданные зрителями.

Первый чемпионат по импровизации прошел на сцене Театра на Юго-Западе с 23 октября по 6 ноября этого года. В нем приняли участие команды Театра Романа Виктюка, Театра имени М. Н. Ермоловой, Театра на Юго-Западе и Мастерской Петра Фоменко. Победителем игры стала команда Театра на Юго-Западе.

Тем же составом 25 декабря Москве предстоит сразиться с культурной столицей России, которую представят актеры известных театров Санкт-Петербурга: Театра эстрады им. Аркадия Райкина, Нового эстрадного театра, театра "Мастерская" и Санкт-Петербургского театра комедии им. Н. П. Акимова.

Как отметил Драченин, состязание двух столиц интересно тем, что оно совместит в себе "разные театральные школы, разные мастерские", которые "попытаются в одном этюде стать единым целым".

Победителей состязаний определяет авторитетное жюри. В прошлом чемпионате команды судили профессор ГИТИС Михаил Скандаров, актриса Анастасия Имамова и композитор Борис Галкин. Жюри этого состязания, по словам Драченина, пополнят руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, актеры Сергей Гармаш, Андрей Ургант и Михаил Боярский.

Организатор фестиваля сообщил, что чемпионат станет ежегодным, и в дальнейшем планируется увеличить число театров минимум до восьми. Также, по предложению Кибовского, в московском чемпионате в перспективе смогут участвовать театры регионов России.

"Импровизационный БАТЛ" представили впервые весной этого года на главной сцене Центрального выставочного зала "Манеж" во время "Ночи театров", которая прошла в рамках Московского культурного форума. Летом проект стал победителем конкурса "Открытая сцена - 2017", он получил грант столичного департамента культуры на дальнейшее развитие.