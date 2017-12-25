Кинотеатры "Москино" в новогодние праздники бесплатно покажут мультфильмы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино", подведомственная Департаменту культуры Москвы, организует с 25 декабря по 10 января бесплатные показы мультфильмов, сказок, советских комедий и семейных фильмов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 25 декабря по 10 января зрители смогут увидеть картины из цикла "Мороз и солнце: фильм чудесный!", куда вошли популярные детские сказки, советские комедии и киноленты для семейного просмотра. Вход на все сеансы свободный", - говорится в сообщении.

Фильмы будут показывать с 10:00 до 17:00 в кинотеатрах "Березка", "Вымпел", "Искра", "Полет", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Молодежный" и "Тула".

В кинотеатре "Космос" с 2 по 7 января пройдут эксклюзивные показы мультфильма по мотивам рассказов шведского детского писателя Свена Нурдквиста "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество".

Музыкальный семейный фильм "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975) режиссеров Игоря Усова и Геннадия Казанского можно будет увидеть 25 декабря в 12:00 в кинотеатре "Сатурн". В этот же день в "Березке" в 14:00 покажут детскую сказку "Морозко" (1964) режиссера Александра Роу. В кинотеатре "Искра" 27 декабря в 10:30 можно будет увидеть картину Геннадия Казанского "Старик Хоттабыч" (1956).

В первый день нового года в 14:00 на экране "Салюта" можно будет увидеть фильм "Илья Муромец" (1956) Александра Птушко, на следующий день в 10:00 в том же кинотеатре покажут сказку "Кощей Бессмертный" (1944) Александра Роу.

Всего пройдет 137 бесплатных кинопоказов. Подробное расписание сеансов представлено на сайте городской сети кинотеатров "Москино".