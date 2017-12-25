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В Петербурге представили культурный календарь-2018, насчитывающий почти 200 событий

Культура
25 декабря, 20:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Директор Института культурных программ сообщила, что в издание вошли "международные фестивали и конкурсы, мероприятия для детей, художественные выставки, крупные деловые события"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Справочное издание "Санкт-Петербург 2018. Календарь событий" представлено в понедельник в северной столице Институтом культурных программ и городским Комитетом по культуре. В этом собрании содержится информация, которую предоставили более 100 государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"В издание 2018 года вошли 176 событий, представляющих Петербург как динамичный город, привлекательный в любое время года для деловой и культурной жизни. Календарь представляет международные фестивали и конкурсы, мероприятия для детей, художественные выставки, крупные деловые события и общегородские праздники", - сказала корреспонденту ТАСС директор Института культурных программ Елена Смирнова.

Справочник открывается Фестивалем ледовых скульптур, который продлится в Петропавловской крепости до конца февраля. А последним крупным событием будущего года обозначен Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", основанный Юрием Темиркановым, который отметит на этом празднике свое 80-летие. Крупнейшим летним музыкальным событием не только в Петербурге, но и во всей России, станет фестиваль искусств "Звезды белых ночей", который в 26-й раз проведет маэстро Валерий Гергиев. С мая по июль на трех площадках Мариинского театра будет показано более 200 программ.

Футбол, война и ТАСС

Масштабная культурная программа подготовлена Петербургом к чемпионату мира по футболу - первому в истории России домашнему первенству в этом виде спорта, которое пройдет в июне-июле в том числе в Санкт-Петербурге. В это же время будет организован и Международный фестиваль спорта для всех "Есть контакт", в котором примут участие люди с ограниченными возможностями. Среди других примечательных событий Детско-юношеский хоровой чемпионат мира (21-25 февраля), Конгресс Петровских городов (9 июня), Историко-культурный фестиваль "Старая Ладога - первая столица Руси" (июнь).

В апреле в Петербурге откроется юбилейная выставка фоторабот, посвященная 100-летию со дня рождения фотографа Всеволода Тарасевича. Будет представлена здесь и серия "Ленинград в блокаде", сделанная в те времена, когда Тарасевич был фотокорреспондентом ТАСС.

Для служебного пользования и не только

Целевая аудитория Календаря событий - региональные и федеральные органы власти, международные представительства в Санкт-Петербурге и представительства РФ за рубежом, организаторы событий, средства массовой информации, представители туриндустрии и профессионального культурного сообщества. Полная версия календаря размещена на сайте Комитета по культуре www.spbculture.ru в виде базы данных, с возможностью проведения удобного поиска событий на русском и английском языках. Она насчитывает уже порядка 600 событий и постоянно дополняется и обновляется в течение года.

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