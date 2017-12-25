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"ВКонтакте" назвала победителей первой музыкальной премии VK Music Awards

Культура
25 декабря, 23:00 UTC+3

30 наиболее популярных композиций года получили специальную отметку

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Социальная сеть "ВКонтакте" в понедельник объявила имена победителей первой собственной музыкальной премии VK Music Awards. Самой прослушиваемой композицией стала "Розовое вино" в исполнении дуэта Элджей и Feduk - за год пользователи соцсети включали ее более 200 млн раз.

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В 30-ку наиболее популярных композиций вошли также "Тает лед" (группа "Грибы"), Despacito (Луис Фонси), "Потрачу" (Егор Крид), "Рукалицо" ("Скруджи"), "Туманы" (Макс Барских) и другие. 30 главных треков года опубликованы в специальном плейлисте музыкального раздела "ВКонтакте", кроме того, все призеры на год - до вручения следующей премии - получили специальную отметку "Победитель VK Music Awards". 

"Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря "ВКонтакте", и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников", - пояснил директор по маркетингу "ВКонтакте" Александр Круглов. Он добавил, что в 2017 социальная сеть масштабно обновила свой музыкальный сервис, а потому "собственная музыкальная премия является логичным завершением года".

Трансляцию вручения премии, которую вел артист Павел Воля, посмотрели более 4 млн раз, но количество просмотров продолжает расти.

​"ВКонтакте" - крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 80 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 млн ежемесячно.

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