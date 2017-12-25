Второй чемпионат по импровизации прошел на сцене "Табакерки"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпионат по актерскому мастерству "Импровизационный БАТЛ двух столиц" прошел в понедельник в Московском театре под руководством Олега Табакова (новая сцена на Сухаревской). Основу игры составляют соревнования команд актерской импровизации, в которых участники разыгрывают ситуации, заданные зрителями. Насладиться талантом артистов пришли около 400 человек.

В понедельник в импровизационной гонке сражались четыре московских театра - Театр Романа Виктюка, Театр имени М. Н. Ермоловой, Театр на Юго-Западе и Мастерская Петра Фоменко, а также четыре петербургских театра - Театр эстрады им. Аркадия Райкина, Новый эстрадный театр, театр "Мастерская" и Санкт-Петербургский театр комедии им. Н. П. Акимова. Каждая команда состояла из 6 человек.

Как ранее рассказал ТАСС идейный вдохновитель состязаний Максим Драченин, чемпионат двух столиц интересен тем, что совмещает в себе "разные театральные школы, разные мастерские", которые "попытаются в одном этюде стать единым целым". Правила задают сами зрители. Перед игрой они, находясь в фойе, написали на бумажках темы - ответы на три вопроса "Кто?", "Где?" и "Что произошло?" Эти темы затем и предстояло разыгрывать артистам каждой из команд.

Зрители стали собираться задолго до начала выступления. В фойе гостям предлагалось шампанское. Когда прозвенел третий звонок и все распределились по своим местам, прямо из сцены под оглушительные аплодисменты стали подниматься сами команды, а следом за ними ведущий и организатор чемпионата Максим Драченин.

Ход игры

В первом раунде команде предстояло импровизировать с предметом. Перед командами стояла задача на скорость ответить на вопрос "Если это не лопата, то что". Предложенные командами варианты варьировались от меча джедая, ракетки, гантели, зеркала до миноискателя и скрипки, одна из участниц даже предложила командам свою туфлю на каблуке. Команда из Питера предположила, что это может быть рубанком, а столичная команда озвучила свой вариант - трубка мира.

Второй раунд - сказочный. Персонаж, которого представляет команда, состоит из шести человек. Каждый участник по очереди мог отвечать на вопросы другой команды лишь одним словом, при этом ответ в итоге должен был получиться развернутым. Первая ситуация была связана с пропажей 900 зайцев, в связи с чем был опрошен Дед Мазай.

Также на сцене прошел импровизированный допрос персонажа Ивана-дурака, которого обвинили в списывании ответов по ЕГЭ с результатом в 100 баллов, его представила команда из Питера.

Третий раунд - алфавитный: участники должны были говорить первые слова предложений строго по алфавиту. Первая ситуация - в одну квартиру пришли два Деда Мороза, которым пришлось выяснять, кто же все-таки попадет в квартиру. В четвертом, эмоциональном, раунде командам предстояло обыгрывать эмоции, не теряя обстоятельств. Разыгрывались ситуации между персонажами - егерем и охотником, который потерял ружье, а также начальником и подчиненным, который отказался работать в новогодние праздники.

Пятый раунд - скульптурный. Один из участников команды должен был застыть в определенной позе, затем на его место приходил другой игрок, кардинально изменяя саму ситуацию, при этом оправдывая выбранную позу. В шестом раунде командам предстояло передать жестами загаданное слово от первого до последнего игрока, не потеряв смысл. Среди загаданных слов - паспорт, парник, подкова и светофор.

В шестом раунде участникам этюда вбрасывались совершенно случайные слова, которые они должны были вставить в ситуацию, не меняя обстоятельства. Заключительным стал раунд, в котором участникам предстояло отвечать вопросом на вопрос. Победителем по итогам игры стала команда города Москва.

Жюри о конкурсе

Профессор ГИТИС Михаил Скандаров отметил, что участники во время игры проявляли "эмоциональную подвижность, реактивность, умение видеть, слышать", особенно подчеркнул он командный дух участников. Актер Михаил Боярский признался, что всегда завидовал певцам, которые соревнуются. "Эта форма очень хороша, потому что здесь не только индивидуальность требовалась, но и командность", - сказал он. "Для меня театр - это прежде всего артист, постарайтесь собою заменить все остальное", - посоветовал он участникам.

"Замечательно, что на театральной сцене появляется такое состязание", - полагает артист Сергей Гармаш. "С точки зрения профессии это интересно смотреть нам, но с точки зрения предлагаемых обстоятельств, не хватило второго плана. Нам было бы интересно, если бы зал совсем не смеялся, а был бы напряжен и ждал", - пояснил он. "Мы наблюдали потрясающих ребят, для них все было достаточно легко, но все это должно быть более серьезно и более сложно", - заключил Гармаш.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что у него сложилось ощущение, словно не две команды соревнуются, а играет один коллектив из 12 человек. "Я считаю, что победили вы все", - сказал он, добавив, что на чемпионате присутствовала та "молодая энергетика, которая необходима для развития нашего театрального искусства".

О состязаниях

Первый чемпионат по импровизации прошел на сцене Театра на Юго-Западе с 23 октября по 6 ноября этого года. В нем приняли участие команды Театра Романа Виктюка, Театра имени М. Н. Ермоловой, Театра на Юго-Западе и Мастерской Петра Фоменко. Победителем игры стала команда Театра на Юго-Западе.

Организатор фестиваля сообщил, что чемпионат станет ежегодным. В дальнейшем планируется увеличить число театров минимум до восьми. По предложению Кибовского, в московском чемпионате в перспективе смогут участвовать театры регионов России.

"Импровизационный БАТЛ" представили впервые весной этого года на главной сцене Центрального выставочного зала "Манеж" во время "Ночи театров", которая прошла в рамках Московского культурного форума. Летом проект стал победителем конкурса "Открытая сцена - 2017", он получил грант столичного департамента культуры на дальнейшее развитие.