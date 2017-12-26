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СМИ: умерла актриса из фильма "Звуки музыки" Хезер Мензес-Урих

Культура
26 декабря, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

По информации журнала Variety, за четыре недели до кончины у нее диагностировали смертельную стадию рака мозга

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ТАСС, 26 декабря. Американская актриса канадского происхождения Хезер Мензес-Урих, наиболее известная ролью в фильме-мюзикле "Звуки музыки" (The Sound of Music, 1965 год), скончалась в канадской провинции Онтарио в возрасте 68 лет. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на ее близких.

Как сообщил ее сын Райан Урих, актриса ушла из жизни 24 декабря в окружении членов семьи. По информации издания, за четыре недели до кончины у нее диагностировали смертельную стадию рака мозга.

Хезер Мензес-Урих родилась 3 декабря 1949 года в городе Торонто. Помимо роли Луизы фон Трапп - дочери одного из главных героев в "Звуках музыки", удостоенном пяти премий "Оскар", сыграла в ряде других кинолент и сериалов, среди которых также триллер "Пиранья" (Piranha, 1978 год) и "Капитан Америка" (Captain America, 1979 год).

Муж актрисы также скончался от рака в 2002 году, после чего Мензес-Урих основала фонд Robert Urich Foundation, занимающийся привлечением средств для исследований раковых заболеваний и поддержки пациентов с онкологией.

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