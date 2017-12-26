Работы по строительству цирка в Пензе возобновятся в первом полугодии 2018 года

ПЕНЗА, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по строительству цирка в Пензе возобновятся после проведения электронных торгов в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на итоговой пресс-конференции в правительстве региона.

Строительство началось в 2012 году и затянулось из-за проблем с проектно-сметной документацией, здание готово на 70%. Во время посещения города в июле гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов подтвердил намерение достроить объект.

"В январе - феврале будут объявлены торги на достройку. <…> Надеюсь, что мы уже в первом полугодии приступим к работам", - сказал Белозерцев. Он уточнил, что проектно- сметная документация по объекту прошла госэкспертизу.

Ранее Белозерцев сообщил, что на достройку нового пензенского цирка в федеральном бюджете предусмотрено более 1,3 млрд рублей. По словам полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, новое здание цирка будет введено в эксплуатацию до 2020 года.