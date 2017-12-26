Скончался мультипликатор, создавший кролика Багза Банни

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Художник, дизайнер и мультипликатор Роберт Гивенс, создавший образ кролика Багза Банни, скончался в США в возрасте 99 лет.

Как сообщила СМИ его дочь Мариана Гивенс, художник ушел из жизни в одной из больниц в американском штате Калифорния. Причиной его смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Гивенс начал свою карьеру мультипликатора в студии Disney в 1937 году. Там он, в частности, принимал участие в создании мультфильма "Белоснежка и семь гномов" и короткометражек про Дональда Дака.

В 1940 году Гивенс перешел на работу в студию Warner Bros. Именно там он придумал образ кролика Багза Банни, ставшего одним из главных героев нескольких анимационных проектов Warner Bros., в том числе Looney Tunes Show.

Во время Второй мировой войны уроженец штата Кентукки Гивенс отправился за океан служить на фронт. Вернувшись домой, художник продолжил заниматься анимацией. Он, в частности, рисовал таких известных персонажей, как утенок Даффи Дак, моряк Попай, участвовал в создании сериала "Том и Джерри".

Гивенс был дважды женат. У него остались дочь, сын и несколько внуков.