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Скончался мультипликатор, создавший кролика Багза Банни

Культура
26 декабря, 13:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Причиной смерти Роберта Гивенса стала острая дыхательная недостаточность

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© AP Photo/Sergio Florez

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Художник, дизайнер и мультипликатор Роберт Гивенс, создавший образ кролика Багза Банни, скончался в США в возрасте 99 лет.

Как сообщила СМИ его дочь Мариана Гивенс, художник ушел из жизни в одной из больниц в американском штате Калифорния. Причиной его смерти стала острая дыхательная недостаточность.

Гивенс начал свою карьеру мультипликатора в студии Disney в 1937 году. Там он, в частности, принимал участие в создании мультфильма "Белоснежка и семь гномов" и короткометражек про Дональда Дака.

В 1940 году Гивенс перешел на работу в студию Warner Bros. Именно там он придумал образ кролика Багза Банни, ставшего одним из главных героев нескольких анимационных проектов Warner Bros., в том числе Looney Tunes Show.

Во время Второй мировой войны уроженец штата Кентукки Гивенс отправился за океан служить на фронт. Вернувшись домой, художник продолжил заниматься анимацией. Он, в частности, рисовал таких известных персонажей, как утенок Даффи Дак, моряк Попай, участвовал в создании сериала "Том и Джерри".

Гивенс был дважды женат. У него остались дочь, сын и несколько внуков.

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