Forbes назвал самые раскупаемые книги 2017 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Книги писательниц Татьяны Устиновой ("Селфи с судьбой") и Дианы Рубиной ("Бабий ветер") возглавили рейтинг самых раскупаемых по версии журнала Forbes, опубликованный в среду.

Продажи детектива Устиновой составили 81,1 тыс. экземпляров, романа Дины Рубиной - 75,6 тыс. экземпляров. Третью строчку среди самых продаваемых произведений по итогам 2017 года заняла книга писательницы Джоджо Мойес "Где живет счастье". По данным издания, в России были куплены 60,9 тыс. экземпляров.

В рейтинг также вошли произведения Виктора Пелевина "iPhuck 10", Дмитрия Глуховского "Текст" и другие.

Из книг прошлых лет читатели, по данным издания, продолжают активно покупать "Цветы для Элджернона" Даниэла Киза (235,2 тыс. экземпляров), "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса (206,2 тыс. и 95,7 тыс. экземпляров), а также детектив Ю Несбё "Снеговик" (86,7 тыс. экземпляров).

Неожиданную популярность получила классика - книга Джорджа Оруэлла "1984". Издание отметило, что только в одной из крупных сетей было продано 46 тыс. экземпляров.

В рейтинг Forbes включены только новинки сезона, вышедшие с ноября 2016 года по 15 декабря 2017 года.