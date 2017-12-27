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В Александрове после реставрации открыли дом, где жила Марина Цветаева

Культура
27 декабря, 20:03 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, декабря. /ТАСС

Директор Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых отметил, что в обновленном доме впервые представлены некоторые личные вещи поэтессы

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ВЛАДИМИР, 27 декабря. /ТАСС/. Экспозиция "Александровское лето Марины Цветаевой" открылась в Литературно-художественном музее Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове (Владимирская область) после реставрации деревянного дома, в котором в начале XX века жили сестры. Работы по восстановлению дома шли с 2014 года, сообщил ТАСС директор музея Лев Готгельф.

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"Дом, построенный ориентировочно во второй половине XIX века, находился в аварийном состоянии. После того, как губернатор Светлана Орлова посетила наш музей в 2013 году, было принято решение о реставрации. Сейчас музей получил четыре большие комнаты, экспозиция в которых передает атмосферу 1915-1917 годов, когда здесь жили и творили Цветаевы", - рассказал он.

В этом доме вместе с мужем проживала писательница Анастасия Цветаева, к которой часто приезжала старшая сестра Марина. "Александровское лето", период, продолжавшийся с 1915 по 1917 годы, считается плодотворным этапом творчества поэтессы. Именно тогда Марина Цветаева написала большую часть стихотворений из циклов "Ахматовой" и "Стихи о Москве". В этом же время Анастасия Цветаева написала свою вторую книгу прозы "Дым, дым и дым…".

На восстановление дома были направлены около 7,5 млн рублей, кроме того, музей получил областной грант на создание экспозиции. Как подчеркнул Готгельф, в обновленном доме впервые представлены некоторые личные вещи Марины Цветаевой, подаренные музею коллекционерами, в том числе перочинный ножик, вилка для устриц и металлические перья.

Музей, посвященный александровскому периоду жизни Марины и Анастасии Цветаевых, был открыт в 1991 году.

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