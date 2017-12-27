Сокуров снимет совместно с итальянцами фильм о политиках времен Второй Мировой войны

РИМ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российский режиссер Александр Сокуров начал работу в Италии и России над новым фильмом о Бенито Муссолини, Адольфе Гитлере, Иосифе Сталине и Уинстоне Черчилле, используя исключительно кадры исторической хроники. Об этом ТАСС рассказала в среду его ассистент Алена Шумакова, выступающая сопродюсером картины.

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"Это - фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица - Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в "загробном" мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту", - рассказала Шумакова.

По ее словам, картина будет представлять из себя кадры хроники, смонтированные в игровой фильм. Монологи и диалоги персонажей (потому что они встречаются между собой, даже если в реальности этих встреч никогда не было) будут вестись за кадром. Как уточнила Шумакова, для озвучивания приглашаются актеры, представляющие национальность персонажей - немец (баварец), итальянец, грузин и англичанин.

По ее словам, эта лента - "полностью монтажная". "Для создания сцен приходится растягивать даже самые короткие кадры хроники, и для этого используется специальная компьютерная графика и спецэффекты", - объяснила Шумакова. В проекте задействованы Госфильмфонд и итальянский Институт Луче (Istituto Luce), который был создан именно Муссолини, видевшем в кино орудие пропаганды. Сейчас Институт Луче обладает самым обширным архивом исторической хроники.

Планируется, что картина будет готова к 2019 году. Как в опубликованном в среду интервью газете La Stampa рассказал сам Сокуров, "он старается понять, почему случилось то, что случилось". "Гитлер мог бы вполне существовать и сегодня, потому что множеством людей по-прежнему можно манипулировать, людьми, которые не читают, не думают, не знают о гуманитарных и культурных ценностях", - сказал Сокуров.

Его творчество знакомо и оценено в Италии: в 2011 году российский режиссер удостоился "Золотого льва Святого Марка" за картину "Фауст" (2011), в прошлом году на театральном фестивале в Веченце он поставил спектакль, на основе которого сейчас создается киновариант. К технике создания игрового кино на историческом материале хроники Сокуров уже прибегал в фильме "Франкофония" (2015), также повествующем о событиях Второй мировой войны, но во Франции, где директор Лувра спасал от нацистов мировые шедевры. Адольф Гитлер уже был персонажем фильма Сокурова "Молох" (1999), которым начиналась его "тетралогия власти" ("Телец", 2001, "Солнце", 2005), завершенная "Фаустом". В Италии было снято несколько картин о Муссолини - последний Марко Беллоккьо "Победить" (Vincere, 2008) рассказывает о первой жене дуче и не признанном им сыне.