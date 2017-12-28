Спортивная драма "Движение вверх" выходит в российский прокат

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спортивная драма "Движение вверх", созданная "Студией Тритэ Никиты Михалкова", выходит в четверг в российский прокат. Только в Москве картина будет идти в 105 кинотеатрах.

Как ранее сообщили в компании "Централ Партнершип", вслед за Россией картина 5 января 2018 года появится в прокате Латвии, Литвы и Эстонии. С 14 января начнется предварительный прокат фильма в кинотеатрах Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурга, уточнили в компании.

Экшн-драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

Над проектом также работали канал "Россия 1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.

"Студия Тритэ Никиты Михалкова", в частности, делала картины "Легенда №17" и "Экипаж".

Съемки в ТАСС

Ряд сцен фильма снимали в ТАСС. "Несколько лет назад представители "Студии Тритэ" обратились в агентство с просьбой предоставить помещение для съемок, - пояснил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Мы с радостью пошли навстречу съемочной группе фильма. Надеемся, что картина будет иметь успех у зрителей".

"Съемочная группа приезжала к нам в ТАСС несколько раз, - рассказал руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев. - Они были приятно поражены нашими интерьерами. Не будем скрывать, что многие кабинеты сохранили оригинальную стилистику 70-х годов прошлого века".

"Съемки специально проводили в выходные дни, чтобы не нарушать рабочий режим агентства, - отметил Перцев. - Кстати, в здании на Тверском бульваре снимался один известный фильм - сериал "ТАСС уполномочен заявить" (1984), где сотрудники агентства даже снялись в массовке".