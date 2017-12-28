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Мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" выходит в прокат

Культура
28 декабря, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Ожидаемые сборы фильма, по словам продюсера Сергея Сельянова, составят около 750 млн рублей

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мультфильм режиссера Константина Феоктистова "Три богатыря и принцесса Египта", повествующий о новых приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, выходит в четверг на российские экраны. Фильм создан студией "Мельница" и компанией "СТВ".

"Мы очень любим этот проект и героев, поэтому с удовольствием наградили их путешествиями, приключениями, - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС продюсер Сергей Сельянов. - На этот раз они полетят к пирамидам в Египет. Все наши герои попадут туда разными способами".

По сюжету под Новый год богатыри отправляются навестить Алешу, а по дороге встречают Дурило. Этот персонаж оказывается никому не нужным 13-м месяцем, у которого есть мечта стать самым главным в году. Для этого он переоденется в Деда Мороза, покажет доверчивому Алеше несколько фокусов, подружится с богатырями и отправится в Египет, где при помощи пирамид, заклинания и древнего огня попытается осуществить желаемое.

Ожидаемые сборы фильма, по словам продюсера, будут на уровне прошлого года - это около 750 млн рублей. Что касается посещаемости, ожидаемое количество зрителей - 3 млн человек. Несмотря на то, что официальные праздники в этом году длятся восемь дней, а основные сборы происходят именно в праздничные дни, Сельянов ожидает, что фильм примут на высоком уровне. "Мы рассчитываем, что он [фильм] поддержит высокий уровень зрительского интереса, который был все предыдущие годы, и выступит не хуже", - сообщил он.

Как ранее Сельянов рассказал ТАСС, в наступающем году ожидается релиз следующего мультфильма из цикла про богатырей. Сюжет будущей анимационной картины он не уточнил.

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