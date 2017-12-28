Дворцу крымских ханов в Бахчисарае вернут первоначальный вид

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Резиденции крымских ханов - дворцу в Бахчисарае после реконструкции будет возвращен первоначальный вид, сообщил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.

Заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур в среду высказала обеспокоенность "незаконными", по ее мнению, реставрационными работами в Ханском дворце.

"Ханский дворец будет отреставрирован при поддержке президента РФ. Общий объем средств на реконструкцию составит около 1,6 млрд рублей. Работы сейчас противоаварийные ведутся, объект будет приведен в соответствующее состояние. Мы его должны восстановить в первоначальном виде", - отметил Аксенов.

Он также сообщил, что готов пригласить представителей Минкультуры Украины после окончания реконструкции. "Все сделаем, и Министерство культуры Украины пригласим на экскурсию, если приедут", - добавил он.

История Бахчисарая

Бахчисарай переводится как "дворец в саду", дворец дал затем название городу, возникшему вокруг него. Дворцовый комплекс был построен в XVI веке, общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая паркового комплекса, сейчас - не более 4 га. Весь комплекс в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. В июне текущего года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Ханский дворец будет отреставрирован впервые со времен СССР.

По данным правительства Крыма, для программы восстановления внешнего облика Ханского дворца понадобится около 1,6 млрд рублей. До конца января 2018 года планируется заменить кровлю мечети, установить специальный каркас для снятия нагрузки со стен главного корпуса дворца, который также находится в аварийном состоянии. Затем специалисты приступят к внутренним реставрационным работам. По оценкам экспертов, для проведения полной реставрации, восстановления внутреннего убранства, росписей необходимы пять-десять лет.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.