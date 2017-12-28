TMZ: Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Сильвестр Сталлоне купил бронзовую скульптуру Рокки Бальбоа. Как сообщил портал TMZ, статуя обошлась звезде в $400 тыс.

Well look who drop by on Christmas! @schwarzenegger always fills the room with positive energy! Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) Дек 25, 2017 at 5:19 PST

По его данным, статуя была создана специально для съемок фильма "Рокки 3" (Rocky 3, 1982 ) - третьей части саги о знаменитом боксере. По сюжету киноленты, в честь Рокки в Филадельфии (штат Пенсильвания) на верхней площадке лестницы, ведущей к Художественному музею Филадельфии, поставят памятник. В первой серии франшизы во время тренировки Рокки взбегает по 72-ступенчатой лестнице. Кадр из этого эпизода использовался при создании многих постеров картины. По задумке авторов, эта сцена символизирует преодоление человеком трудностей и собственных слабостей на пути к своей мечте.

После окончания съемок статуя еще некоторое время простояла перед музеем, однако после возникших из-за этого споров ее было решено демонтировать и перенести в другое место. Позже ее вернули обратно, но разместили уже сбоку от лестницы.

Всего для съемок фильма скульптор Томас Шомберг изготовил три статуи. Вторая из них находится в музее спорта в Сан-Диего (Калифорния). Третью несколько раз выставляли на интернет-аукционе eBay (ее цена была от 1 до $3 млн), однако ее так никто и не купил.

В ноябре аукционный дом SCP Auctions объявил, что неизвестный покупатель приобрел статую за $403 тыс. Его имя оставалось неизвестным, пока Сталлоне не опубликовал фотографию, где он стоит около бронзовой фигуры у себя дома вместе с Арнольдом Шварценеггером.

Сталлоне родился в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта. За свою карьеру в кино он снялся в более чем 50 картинах. Всемирную славу ему принес фильм "Рокки" (Rocky, 1976), в котором он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве автора сценария. За "Рокки" Сталлоне дважды номинировался на премию "Оскар" - за лучшую мужскую роль и лучший сценарий. В последствие на экраны вышло еще пять фильмов о боксере Рокки Бальбоа. Все они пользовались значительным успехом у зрителей. В 2015 году вышел спин-офф "Крид: Наследие Рокки" (Creed), по сюжету которого Бальбоа завязал с карьерой боксера и стал тренером. Сейчас Сталлоне готовит к выходу продолжение данной ленты под рабочим названием "Крид 2" (Creed 2), выход на экраны которой запланирован на 2018 год.

Совокупный доход от фильмов о Рокки составляет почти $1,5 млрд при затратах в $154 млн, что делает эту франшизу самой успешной в жанре спортивной драмы.