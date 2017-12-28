Концерты классической и джазовой музыки пройдут в Москве на новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Немецкий оперный певец Йонас Кауфман, народный артист СССР Юрий Башмет, оркестр "Русская филармония" и солисты Большого театра, легендарные джазмены Игорь Бутман и Алексей Козлов выступят с праздничными концертами в Москве. ТАСС изучил афиши концертных площадок столицы.

В канун Нового года столицу посетит звезда немецкой классической сцены, тенор Йонас Кауфман, который привезет программу арий из опер Пуччини, Верди, Массне и Бизе. Его концерт в сопровождении национального филармонического оркестра России в Большом зале МГК даст старт фестивалю "Новый год в Консерватории", в рамках которого 3 и 4 января выступят Молодежный оркестр фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando и австралийско-китайский тенор Канг Ванг.

31 декабря Юрий Башмет приглашает поклонников в новогоднее путешествие по "Вокзалам мечты" в рамках фестиваля искусств "Русская зима". Башмет в этот вечер выступит и в качестве солирующего на альте, и как дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и Камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Для тех, кто хочет провести праздник максимально близко к главной елке страны, в Государственном Кремлевском дворце выступит оркестр "Русская филармония". Вместе с солистами Большого театра России Дарьей Зыковой и Алексеем Татаринцевым он исполнит "Волшебного Штрауса". Помимо увертюр и куплетов к опереттам "Летучая мышь" и "Мой дорогой маркиз", вальсов и полек австрийского композитора, прозвучат сочинения ди Капуа и Верди.

Канун Рождества Московская консерватория приглашает встретить в Большом зале в компании Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина. В программе - самые яркие сочинения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Шостаковича, де Фальи, Лумбю, Штрауса и Андерсена.

Поклонникам джаза

Московский джазовый оркестр и его руководитель, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман 31 декабря сыграют "Концерт для Деда Мороза" в "Крокус Сити Холл". Со сцены прозвучат популярные и любимые джазовые композиции, олицетворяющие дух Нового года, пообещали организаторы.

В честь праздника основатель отечественного джаз-рока Алексей Козлов изменит традиции и выступит в первый понедельник 2018 года - 1 января. С самого основания собственного столичного джаз-клуба в 2012 году саксофонист выходил на его сцену только по пятницам. "Но за все эти годы день 1 января ни разу не был пятницей. Ни разу новый год клуба не начинался концертом Козлова и "Арсенала". На этот раз мы решили не зависеть от календаря", - подчеркнули в пресс-службе площадки.