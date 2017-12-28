Минкультуры выделило средства на съемки фильма о Зое Космодемьянской

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Победителем конкурса на бюджетную субсидию в размере 60 млн рублей на производство художественного фильма "Страсти по Зое" стала киностудия им. Горького, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Картина будет посвящена истории Зои Космодемьянской, первой женщины, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

"Киностудия им. Горького" получила бюджетную субсидию от Министерства культуры РФ в размере 60 млн рублей на производство художественного фильма "Страсти по Зое", с инициативой создания которого выступило РВИО", - сказали в пресс-службе РВИО.

Сценарий московского драматурга Елизаветы Трусевич, написанный на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий, был признан лучшим в ходе открытого творческого конкурса. Режиссером кинокартины стал Егор Кончаловский. "Актерские кастинги и съемки фильма начнутся в 2018 году", - говорится в пресс-релизе РВИО.

29 ноября 2017 года, в годовщину казни Зои, РВИО открыло сбор народных пожертвований на создание художественного фильма о ее подвиге. "Свой вклад уже внесли более 300 человек, на текущий момент сумма вплотную приблизилась к 4 млн рублей. Все жертвователи будут упомянуты в титрах фильма. Перевести деньги можно на портале дар.история.рф", - говорится в пресс-релизе РВИО.

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, так и не выдав своих товарищей, Зоя Космодемьянская была казнена немецко-фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области.

В 1944 году на киностудии "Детфильм", которая в настоящее время носит название "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького", был снят первый фильм о подвиге Космодемьянской, который назывался "Зоя".