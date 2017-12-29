Художественный руководитель "Театра Луны" Сергей Проханов отмечает 65-летний юбилей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основатель и художественный руководитель "Театра Луны" народный артист РФ Сергей Проханов отмечает в пятницу 65-летний юбилей. Почти 25 лет назад, 14 февраля 1993 года, он основал студию фантастики "Луна", которая в 1994 году была преобразована в московский "Театр Луны".

Среди самых известных спектаклей театра, поставленных юбиляром по собственному сценарию, - "Ночь нежна", "Фауст", "Путешествие дилетантов". "Спектакль "Ночь нежна", вышедший 20 лет назад, в 1997 году, до сих пор является нашей "Чайкой". Сейчас в театре уже порядка 30 постановок", - рассказал в беседе с ТАСС Проханов. Также в театре есть и детские спектакли, такие как "Мэри Поппинс - NEXT", "Шантеклер", которые представляет детский центр-студия "Маленькая Луна". В нем обучается 100 детей.

Аудитория театра, по его словам, "самая рабочая, самая деловая часть нашей страны" - от 25 до 50 лет. На вопрос ТАСС о посещаемости театра, Проханов отметил, что она держится на постоянной отметке в 90%. "С приглашенными - это полные залы. Летом бывают сбои, поскольку люди сидят на дачах и не очень хотят ходить в театры, а зимой у нас, как правило, залы достаточно полны", - сообщил художественный руководитель театра.

На сцене "Театра Луны" свои первые шаги делали Чулпан Хаматова ("Сны маленького Робинзона") и Евгений Стычкин ("Чарли Ча?"), играли Никита Высоцкий, Юрий Чернов, Вера Сотникова, а также дебютировала ученица Сергея Проханова Анастасия Стоцкая (мюзикл "Губы").

Премьера в честь юбилея театра

Главная премьера наступающего года - это спектакль, созданный по пьесе Проханова "Матри-Архат". По сюжету мужчины и женщины оказались по разные стороны мира - на островах "Матри" и "Архат" соответственно. "Здесь речь идет о разделении мужчин и женщин на два лагеря, действие происходит в виртуальной реальности", - рассказал Проханов. Особый акцент, по его словам, был сделан именно на соединении быта и виртуальной реальности.

15 февраля состоится предпремьерный показ спектакля, а сама премьера назначена на 24 февраля.

Собеседник агентства заявил, что гордится тем, чего добился в жизни, построив своим трудом два театра. "Горжусь тем, что сделал в жизни до сегодняшнего дня все, что хотел, и мало мне кто мешал - в основном помогали, спасибо всем за это", - поделился Проханов.

Творческий путь Проханова

Сергей Проханов родился в Москве 29 декабря 1952 года. В 1974 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности "Актер драмы и кино". Окончив училище, поступил в Академический театр им. Моссовета, где работал до 1994 года. Был занят в спектаклях "Миллион за улыбку" (1975), "Глазами клоуна" (1976), исполнил главную роль в спектакле "Сашка" (1981), "Инфанты" (1991). В 1990 году выступил в качестве сорежиссера и исполнителя роли царя Ирода в спектакле "Иисус Христос - суперзвезда".

В 1992 году создал театр-студию фантастики "Луна", которая два года спустя была преобразована в Московский государственный "Театр Луны". На сцене театра Проханов поставил спектакли "Мечты маленького Робинзона" (по пьесе О. Михайловой, 1994), "Ночь нежна" (1997), "Таис сияющая" (1998), "Коррида, или Роман с бессонной ночью" (2008), "Дали и испанская королева из Казани" (2013), а также "Казанова, или Путешествие в "Икосамерон" (2016). Проханов также известен и как киноактер. На его счету более 50 фильмов, среди которых "Усатый нянь", "Завтрак на траве", "Корпус генерала Шубникова".