Концерт оперного певца Йонаса Кауфмана в Москве переносится

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выступление немецкого тенора Йонаса Кауфмана, запланированное на 31 декабря в Москве, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля "Новый год в консерватории".

"Концертное агентство Ildar Bakeev Entertainment вынуждено сообщить, что в связи с болезнью Йонас Кауфман не сможет выступить 31 декабря 2017 в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Концерт будет перенесен на более позднюю дату, переговоры о которой уже ведутся", - известили в пресс-службе, уточнив, что билеты на концерт 31 декабря будут действительны на другую дату выступления немецкого тенора.

Вместо Кауфмана в канун Нового года на сцену выйдут солист Метрополитен-опера, австралийско-китайский тенор Канг Ванг, а также солистка Большого театра России Екатерина Морозова в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева. В программе праздничного вечера прозвучат оперные арии Пуччини, Верди, Массне, Легара, Доницетти, Россини, Бизе и Гуно.

"Мы решили попросить одного из артистов фестиваля - австралийско-китайского тенора Канг Ванга заменить Кауфмана, и он согласился, - цитирует пресс-служба слова гендиректора Ildar Bakeev Entertainment Ильдара Бакеева. - У Ванга чистый и мягкий тембр, он финалист конкурса "Певец мира 2017" в Кардиффе, в котором в свое время победил Хворостовский. В этом году он дебютировал в Метрополитен- опера, и я уверен, что его концерт в сопровождении Национального филармонического оркестра России станет прекрасным началом Нового года".

Обладатели билетов на концерт Кауфмана смогут попасть и на его концерт, и на концерт Канг Ванга с Екатериной Морозовой по одному и тому же билету, подчеркнули организаторы. Гостям вечера необходимо будет предъявить билет и пройти контроль на входе 31 декабря, а затем сохранить его до новой даты. Желающие все же сдать билет смогут сделать это с 18 по 27 января 2018 года в офисе билетной компании организатора.

Канг Ванг также выступит в рамках фестиваля "Новый год в консерватории" 4 января, как и было запланировано ранее.