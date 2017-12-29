Глава Госфильмофонда не знает о просьбе кинодеятелей сменить руководство организации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Госфильмофонда РФ Николай Бородачев не знает об инициативе более 30 российских кинематографистов, которые написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить генеральным директором этой организации директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова.

"Я не в курсе, я в отпуске, не могу комментировать", - сказал Бородачев в пятницу ТАСС.

Кинематографисты в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС, просят "поддержать мнение кинематографической общественности" и назначить на должность гендиректора Тельнова.

Свои подписи под письмом поставили около 30 кинодеятелей, в их числе Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко.