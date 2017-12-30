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Ринго Старр и Барри Гибб удостоены рыцарского звания

Культура
30 декабря, 2:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, декабря. /ТАСС

Барабанщик группы The Beatles назвал присуждение рыцарского титула большой честью

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Ринго Старр

Ринго Старр

© Chris Pizzello/Invision/AP

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Ударник группы The Beatles Ринго Старр и лидер группы Bee Gees Барри Гибб удостоены рыцарского звания. Их имена указаны в опубликованном вечером в пятницу на сайте британского правительства перечне 1123 британцев, кому королева Великобритании Елизавета II присудила высокие титулы и звания по итогам минувшего года. Отныне и Старра, и Гибба будут именовать сэром.

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"Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго", - цитирует агентство Press Association реакцию Старра на присуждение ему почетного титула.

Рыцарский титул также получили бывший заместитель премьер-министра Великобритании и экс-лидер партии "Либеральные демократы" Ник Клегг и писатель, поэт, драматург и автор либретто Майкл Морпурго.

Британский астронавт Хелен Шарман, которая в 1991 году совершила полет на советскую орбитальную станцию "Мир", награждена Орденом Святого Михаила и Святого Георгия, кавалерами которого обычно становятся высокопоставленные дипломаты и офицеры.

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