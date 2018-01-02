Константин Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Кандидатура Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, свидетельствуют обнародованные во вторник Шведской академией архивные документы. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет.

Имя российского писателя было предложено членом Шведской академии писателем и лауреатом Нобелевской премии (1974) Эйвиндом Юнсоном. Но Нобелевский комитет отклонил кандидатуру со следующей формулировкой: "комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону".

В архивных материалах академии от 1965 года содержится анализ творчества Паустовского, сделанный известным литературный критиком Эриком Местертоном.

"В современной русской литературе Паустовский, бесспорно, занимает выдающееся место. Но он не является большим писателем, насколько я понимаю… Паустовский - писатель с большими заслугами, но также и с большими недостатками. Я не нахожу, что его заслуги могут перевесить недостатки настолько, чтобы можно было мотивировать присуждение ему Нобелевской премии", - писал Местертон.

Всего в обнародованном во вторник списке 70 имен, в том числе Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина и англо-американского поэта Уистена Хью Одена.

Премию получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас "за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки".

Неполитическая премия

В списке 1967 года присутствовали также имена украинских поэтов Павло Тычины, Ивана Драча и Лины Костенко. Эти кандидатуры были выдвинуты основателем Гарвардского института украинистики Омельяном Прицаком. Однако Нобелевский комитет усмотрел в этом предложении "просьбу с политическим подтекстом", предполагающую "специальную языковую экспертизу, которую трудно осуществить".

Выдвижение номинантов

Кандидатуры на престижную награду имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Сами члены Нобелевского комитета по литературе при обсуждении кандидатур используют не настоящие фамилии поэтов и писателей, а придуманные псевдонимы. Например, английского драматурга Гарольда Пинтера нарекли "Гарри Поттером", а француза Жана-Мари Густава Леклезьо звали "Шатобрианом".

Выбор Шведской академии лауреата литературной премии, как и премии мира, традиционно вызывает наибольшие споры в общественных и экспертных кругах. Уже самый первый лауреат в 1901 году - французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом - был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства во главе с писателем Августом Стриндбергом (в нее входили также писательница Сельма Лагерлеф и художник Андерс Цорн) выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого - как наиболее значимого представителя мировой литературы.