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Поэтесса Хелен Данмор посмертно удостоена премии "Коста" за сборник стихов

Культура
3 января, 12:15 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Кроме того, она может стать лауреатом и главной премии - за лучшую книгу года

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Хелен Данмор

Хелен Данмор

© Vianney Le Caer/Invision/AP

ЛОНДОН, 3 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская поэтесса, писательница и автор детских книг Хелен Данмор (1952-2017) была посмертно удостоена во вторник литературной премии "Коста" (Costa Book Award) за лучшее поэтическое произведение 2017 года. Об этом сообщает сайт оргкомитета премии.

Этой наградой был отмечен ее сборник стихов Inside the Wave, написанный в последние недели ее жизни. Данмор, у которой было диагностировано онкологическое заболевание, умерла 5 июня минувшего года.

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Лауреатом премии "Коста" за лучший роман стал Йон Макгрегор и его книга Reservoir 13. Победительницей в категории "Лучший первый роман" названа Гейл Ханиман с произведением Eleanor Oliphant Is Completely Fine. Книга Ребекки Стотт In the Days of Rain первенствовала среди биографических произведений, а лучшим автором в разделе детской литературы стала Кэтрин Ранделл и ее книга The Explorers. Таким образом четырьмя из пяти лауреатов премии в категориях оказались женщины.

Главная же награда среди премий "Коста" - за лучшую книгу года - будет присуждена 30 января. Претендентами являются все пятеро упомянутых авторов, поскольку номинировать на эту награду могут только победителей в отдельных категориях. И если общая победа достанется Данмор, то она станет вторым в истории посмертным лауреатом главной премии после поэта Теда Хьюза (1930-1998).

Литературная премия "Коста", которая до 2006 года именовалась Уитбредовской премией (Whitbread Book Award), ежегодно присуждается уже на протяжении более чем четырех с половиной десятилетий, с 1971 года. Претендовать на нее могу писатели и поэты Британских островов, то есть двух стран - Великобритании и Ирландии. Премия считается одной из наиболее авторитетных наград в области англоязычной литературы и присуждается Ассоциацией книготорговцев Великобритании.

Лауреаты в категориях "Роман", "Лучший первый роман", "Биография", "Детская литература" и "Поэзия" получают по £5 тыс. ($6,7 тыс.) каждый, а обладатель главной награды - "Книга года" - £30 тыс. ($40,2 тыс.).

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