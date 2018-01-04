В "Современнике" состоится премьера музыкального вечера "Шагает солнце по бульварам"

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" на сцене "Дворца на Яузе" представляет в четверг премьеру музыкального вечера "Шагает солнце по бульварам". Проект посвящен времени создания театра и людям, стоявшим у его истоков, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы театра Евгения Кузнецова, выступившая автором идеи музыкального вечера.

"Современник" родился в 1956 году, - напомнила Кузнецова. - Основанный в "оттепельные" годы, "Современник" не теряет внутренней связи с тем вдохновляющим творческим импульсом, который и вызвал наш театр к жизни".

"Однако не менее важен для нас и сегодняшний день с его ритмами, которые мы стараемся слышать и доносить до зрителей. Так мы работали и над музыкальным вечером, соединяя эмоциональность и мелодичность песен 60-х годов со своими собственными интонациями и со своей собственной искренностью, которая сегодня требует известной смелости, редкой по нынешним временам открытости и доверия к своему зрителю", - заявила собеседница агентства.

По ее словам, прозвучат озорные, нежные, веселые и проникновенные композиции Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, Микаэла Таривердиева и Давида Тухманова, Арно Бабаджаняна и Андрея Петрова. "В их числе как хиты 60-х, так и очень стильные малоизвестные песни того времени, - уточнила Кузнецова. - Исполнители - в основном молодая труппа, которой так гордится художественный руководитель театра Галина Волчек".

"В музыкальном вечере заняты: Дарья Белоусова, Елена Козина, Полина Пахомова, Полина Рашкина, Виктория Романенко, Наталья Ушакова, Дмитрий Гирев, Иван Забелин, Николай Клямчук, Илья Лыков, Глеб Осипов, Евгений Павлов, Дмитрий Смолев, Семен Шомин", - перечислила собеседница агентства.

Особо выделила она актера Василия Мищенко, назвав его "своеобразным камертоном", которому отданы главные смысловые песни.

"Четыре песни посвящены ушедшим из жизни создателям "Современника". Так, "Нежность" Александры Пахмутовой посвятят Олегу Ефремову, "Ноктюрн" Арно Бабаджаняна - Лилии Толмачевой, "Человек из дома вышел" Станислава Пожлакова - Евгению Евстигнееву, а песня Владимира Высоцкого "Я не люблю" прозвучит в память об Игоре Кваше", - сообщила Кузнецова.

Формат и постановщик

Говоря о формате вечера, она пояснила, что "это не концерт, а специально сочиненный музыкальный спектакль". "Выстроена драматургия взаимоотношений исполнителей друг с другом, а главное - с тем, что возникает на экране. А там - уникальные кадры создания и становления "Современника", кадры конца 50-х и 60-х годов, через которые мы пытаемся передать атмосферу тех лет, ощущение свободы, время, преисполненное надежд", - отметила Кузнецова.

Она проинформировала, что постановку осуществила актриса театра Полина Рашкина, чьи режиссерские работы уже хорошо знакомы зрителям "Современника" по спектаклю "Неформат". В качестве художника дебютирует Мария Акопова. Автор видеоряда - Светлана Бодрова, известный телевизионный режиссер, много лет создававшая программу "Жди меня". Музыкальные руководители постановки - Алла Тарасова (педагог по вокалу) и Вячеслав Ахметзянов (дирижер оркестра и автор аранжировок).