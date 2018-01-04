СМИ: умер переживший Холокост израильский писатель Аарон Аппельфельд

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /ТАСС/. Известный израильский писатель Аарон Аппельфельд скончался в четверг на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета "Едиот ахронот".

Аппельфельд, переживший Холокост, написал более 40 книг: первая была опубликована в 1962 году, а последний роман увидел свет в сентябре 2017-го. Лауреат многочисленных литературных наград, Аппельфельд получил в 1979 году литературную премию имени Бялика, в 1983-м - премию Израиля по литературе, в 2004-м - французскую премию Медичи. Он также являлся почетным членом Американской академии киноискусств и кавалером ордена Почетного легиона.

Аппельфельд родился 16 февраля 1932 года в Румынии, он был единственным ребенком в состоятельной еврейской семье. После начала Второй мировой войны, когда Аарону исполнилось восемь лет, румынские войска оккупировали Черновцы, где в то время жила его семья. Вместе с родителями будущий писатель оказался в гетто, мать была застрелена у него на глазах.

Аппельфельда депортировали вместе с отцом в один из концентрационных лагерей Транснистрии, откуда ему удалось бежать. После этого Аарон скрывался больше трех лет до прихода Красной армии. Он присоединился к советским войскам и дошел вместе с ними в качестве повара полевых кухонь до Югославии.

По завершении Второй мировой войны Аппельфельд несколько месяцев провел в лагере для перемещенных лиц в Италии, а в 1946-м - за два года до провозглашения независимости Израиля - переехал в Палестину. Последние годы он жил с супругой в иерусалимском пригороде Мевасерет-Цион. У него остались трое детей. Книги Аппельфельда переведены на 35 языков, включая русский.