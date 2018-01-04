Ансамбль Александрова выступил с концертом в Пекине

ПЕКИН, 4 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Около 2,4 тысячи зрителей посетили в четверг вечером первый в этом сезоне концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в китайской столице. Выступление состоялось на главной сцене Пекина - в оперном зале Национального центра исполнительских искусств.

Открывала концерт песня "Священная война", после прозвучали и другие песни военных лет - "Смуглянка", "На солнечной поляночке" и "Солдаты, в путь". Однако, как и обещал накануне концерта на пресс-конференции начальник и художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк, репертуар ансамбля не ограничился военной тематикой.

Под аккомпанемент хора и оркестра солисты исполнили отрывок из оперы Джакомо Пуччини "Турандот" и "Русский танец" из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Также прозвучал ряд русских народных песен -"Ах ты, степь широкая", "Коробейники" и "Славное море - священный Байкал".

Оценили зрители и мастерство танцоров: помимо русских хороводов, переплясов и трепака, публика также смогла увидеть в исполнении артистов ансамбля известный "Молдавский танец".

На пресс-конференции накануне концерта худрук ансамбля заверил журналистов, что во время выступления артисты по сложившейся традиции исполнят несколько песен на языке принимающей страны. Он не стал раскрывать их название, сказав, что это останется "сюрпризом" для китайской публики. Артисты свое слово сдержали - хор и солисты исполнили несколько песен на китайском языке, среди которых произведение времен гражданской войны в Китае и образования КНР "Во ши и гэ бин" ("Я боец") и более современная "Цзуго цысяндэ муцинь" ("Родина, добрая мать").

Исполнил ансамбль и композиции, которые уже стали его визитными карточками - "Калинка" и "Катюша". Завершился концерт "Подмосковными вечерами", которые весь зал пел вместе с артистами.