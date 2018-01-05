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Художник Владимир Янкилевский скончался в возрасте 79 лет

Культура
5 января, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

До своего 80-летия один из родоначальников московского концептуализма не дожил полтора месяца

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Владимир Янкилевский, 1995 год

Владимир Янкилевский, 1995 год

© Виктор Великжанин/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский художник, представитель так называемого неофициального искусства Владимир Янкилевский скончался в четверг в возрасте 79 лет. Об этом сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия", - написал Эпштейн.

Владимир Янкилевский родился 15 февраля 1938 года в Москве. В 1962 году его работы были представлены на скандальной выставке "XXX лет лет МОСХа", на которой тогдашний секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подверг острой критике творчество художников-авангардистов. В 1990 году Янкилевский покинул Россию, после чего жил в Нью-Йорке и Париже.

Произведения художника представлены 35 музеях и галереях по всему миру.

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