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Состояние Табакова улучшилось, но речь о выписке из больницы не идет

Культура
5 января, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Заммэра Москвы, заслуженный врач России Леонид Печатников подтвердил, что лично курирует нахождение народного артиста в Первой градской больнице

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Олег Табаков

Олег Табаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Состояние народного артиста СССР Олега Табакова, госпитализированного 27 ноября в Первую градскую больницу, на сегодняшний день существенно лучше, но речь о выписке из клиники в ближайшее время не идет. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников.

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"Сегодняшнее состояние Олега Павловича [Табакова] значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое", - сказал Печатников.

"Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", - заявил заммэра.

Он напомнил, что уже опровергал информацию о том, что Табаков находится в коме. "Никакой комы нет, - сказал собеседник агентства. - Табаков абсолютно в сознании, просто прогнозы делать пока рано".

Печатников подтвердил, что лично курирует нахождение Табакова в Первой градской больнице. "Да, этот пациент находится под моим личным контролем, но лечат его доктора, там замечательные врачи, - отметил заммэра. - Недавно приезжал специально приглашенный доктор из Германии, медицинское светило. Так вот, когда он увидел нашу аппаратуру и ознакомился с курсом лечения, проведенным Табакову, то признал, что в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента".

По словам Печатникова, Табаков размещен в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, потому что нуждается в постоянном присмотре врачей. Рядом с ним его жена, дети, со всеми он общается. "У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу", - заключил заммэра.

Об Олеге Табакове

Олегу Табакову 82 года. Он выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий.

Табаков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавляет два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также является художественным руководителем Московской театральной школы/колледжа Олега Табакова для одаренных детей.

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