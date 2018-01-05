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Труппа Бориса Эйфмана планирует гастроли по Китаю и странам Азии в 2019 году

Культура
5 января, 23:50 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

По словам хореографа, точный список произведений, которые его труппа намерена продемонстрировать зарубежному зрителю, пока не составлен

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ПЕКИН, 5 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана планирует провести масштабные гастроли по Китаю и странам Азии в 2019 году. Об этом в пятницу перед премьерой в Китае нового хореографического прочтения романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" - балета "По ту сторону греха" - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС Борис Эйфман.

"Мы были здесь в 2017 году и планируем большой тур в 2019 году", - сказал балетмейстер. "Осенью 2019 года состоится большой тур по нескольким городам. Гастроли будут длиться больше месяца - это будет Пекин, Шанхай и еще несколько городов. Есть еще идея большого азиатского тура - это Гонконг, Тайвань и Южная Корея", - указал он.

По словам хореографа, точный список произведений, которые его труппа намерена продемонстрировать зарубежному зрителю, пока не составлен.

"Этот вопрос еще решается. Он не всегда зависит от нас, это еще зависит от принимающей стороны", - резюмировал Эйфман.

"По ту сторону греха"

Премьера балета Эйфмана "По ту сторону греха" на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера и Модеста Мусоргского состоялась в 2013 году. За эти годы новое пластическое прочтение "Братьев Карамазовых" было представлено на сценах России, Германии, Польши, Белоруссии, Словении и Молдавии.

До нынешнего визита труппа Эйфмана посещала Китай с гастролями в сентябре 2017 года - тогда художественный коллектив театра представил в Пекине и Шанхае балеты "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол".

Выступления российского театра балета проходят в рамках третьего Китайского международного балетного сезона, в котором принимают участие ведущие труппы, в том числе России, США и Франции. Балет "По ту сторону греха" будет демонстрироваться китайской публике до 7 января.

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Эйфман, Борис Яковлевич
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