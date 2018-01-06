Адриано Челентано отмечает свое 80-летие

РИМ, 6 января. /ТАСС/. Итальянский музыкант, композитор, певец и актер Адриано Челентано отмечает в субботу свое 80-летие. Сам юбиляр никаких празднований не обещает и вообще вряд ли использует круглую дату как повод для личных публичных появлений.

"Молледжато", как его прозвали за своеобразную манеру двигаться на сцене - как "на пружинах", давно стал затворником. В последний раз он появлялся на одном из ток-шоу в 2015 году. В 2012 году после долгого перерыва он принял участие в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, после чего дал большой сольный концерт в "Арена ди Верона". До этого на сцену с живыми выступлениями Челентано не выходил 18 лет.

Все это время он не прекращал активно работать, регулярно выпуская диски. Последний "Le migliori" 2016 года, записанный из старых и ранее не звучавших композиций вместе с близкой подругой Миной (Мина Анна Маццини), стал платиновым.

С именем Челентано связывают целую эпоху в итальянской музыке, часто называя музыканта "революционером" или "бунтарем", привнесшем на Апеннины рок и став предвестником рэпа. Только в прошлом году Челентано отметил другую круглую дату - 60-летие с момента первого выступления. Это произошло 18 мая 1957 года на сцене Ледового дворца его родного Милана, где он принял участие в Первом итальянском фестивале рок-н-ролла. Со своей первой группой Rock Boys 19-летний Челентано победил в том конкурсе, открывшем ему дорогу на другие площадки, включая Сан-Ремо, где он впервые выступил спустя четыре года, в 1961 году.

Молодой человек нес тогда срочную военную службу, и увольнительную ему подписывал лично министр обороны, пост которого на тот момент занимал Джулио Андриотти. Дебютная композиция Челентано "Ventiquattromila baci" не заняла первого места, но сразу стала лидером хит-парадов, как и все последующие песни, представляемые исполнителем в Сан-Ремо. Несмотря на неоднократное участие, победить ему удалось лишь один раз - в 1970 году, на 20-м фестивале с песней Chi non lavora non fa l'amore, исполненной вместе с супругой Клаудией Мори, которая выступает его продюсером.

От кино к "анимационной маске"

Большая часть жизни Челентано связана с кино. Именно по ролям в фильмах легкого комедийного жанра его знают в России, где он бывал лишь один раз, еще в Советском Союзе в 1987 году. Челентано вообще неохотно путешествует, потому что боится летать на самолетах.

Свою кинокарьеру "молледжато" продолжил недавно в мультипликации. Как сообщается на сайте основанной им звукозаписывающей и продюсерской компании "Клан Челентано", лента "Адриан" из 13 серий должна выйти в этом году. Челентано выступил ее автором и режиссером. Как следует из размещенного трейлера, Адриан - супергерой с иконографической внешностью Челентано. Мультипликация снята в стиле комикса.

О подготовке этого проекта сообщалось еще в 2011 году, и первоначально он анонсировался как 26-серийный фильм. Последняя фраза трейлера "Адриана" звучит следующим образом: "Если меня ищут, это означает, что пока меня не нашли", что оставляет мало надежд на то, что Челентано порадует своих поклонников личным появлением.