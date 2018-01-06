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THR: новую драму Стивена Спилберга "Секретное досье" покажут в Белом доме

Культура
6 января, 3:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, января. /ТАСС

По данным издания, помощники президента США попросили создателей ленты провести в ближайшее время специальный показ фильма как в Белом доме, так и в загородной резиденции Дональда Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Новый фильм американского режиссера Стивена Спилберга "Секретное досье" (The Post, 2017) покажут в Белом доме. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным его источников, помощники президента США Дональда Трампа попросили создателей ленты провести в ближайшее время специальный показ фильма как в Белом доме, так и в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции главы государства. Как отмечает журнал, авторы картины ответили согласием. Лента может быть показана уже в эти выходные. При этом неясно, намерен ли присутствовать на сеансе сам Трамп.

Фильм "Секретное досье" вышел в прокат в США 22 декабря прошлого года. Основанная на реальных событиях лента переносит зрителей в 1971 год и повествует о первой женщине - издателе газеты The Washington Post Кэтрин Грэм и ее редакторе Бене Брэдли, роли которых исполнили соответственно Мэрил Стрип и Том Хэнкс. У них появляется возможность опубликовать сверхсекретные "документы Пентагона" (Pentagon Papers), в которых, в частности, говорится, что администрация 36-го президента Линдона Джонсона намеренно предпринимала действия по эскалации войны с Вьетнамом, несмотря на заверения Вашингтона в том, что США не стремятся к этому.

Как признавался Спилберг, он стремился снять фильм как можно быстрее, так как сценарий, по мнению режиссера, ярко отражает нынешнюю политическую ситуацию в США и в целом посвящен проблеме свободы слова и печати. При этом Том Хэнкс ранее заявлял, что он откажется лично присутствовать на показе картины в Белом доме в случае, если его пригласят. В интервью The Hollywood Reporter актер не скрывал, что его решение имеет политические мотивы. Хэнкс является известным противником Трампа.

Картина "Секретное досье" получила положительные отзывы критиков и шесть номинаций на "Золотой глобус", в том числе за актерские работы Хэнкса и Стрип. Как считают американские киноэксперты, лента имеет хорошие шансы на то, чтобы получить и несколько номинаций на премию Oscar. Премьера картины в России должна состояться 22 февраля.

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Персоны
Хэнкс, Том Трамп, Дональд Спилберг, Стивен
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