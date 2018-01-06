ТБИЛИСИ, 6 января. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Издание The playlist назвало лучшие фильмы 2017 года, в число которых вошел и грузинский художественный фильм "Моя счастливая семья" режиссеров Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса. Составители рейтинга поместили этот фильм на пятое место, всего в список лучших кинолент прошлого года по версии издания вошли 30 картин.

The playlist характеризует фильм "Моя счастливая семья" как "простое, тонкое кино и в то же время фильм сильных взглядов". "Сердечная, наблюдательная, интимная и чуткая драма Эквтимишвили и Гросса - рассказ об освобождении, рассказ о матери, которая хочет быть услышанной толпой громких, нуждающихся в ней, но бездумных людей вокруг, вернуть себе свободу", - сказано в обзоре.

"Решение издания о внесении в перечень лучших лент 2017 года картины "Моя счастливая семья" - это большой успех грузинского кино", - сообщили в Национальном киноцентре Грузии.

В список также вошли работы Андрея Звягинцева "Нелюбовь", Адама Леона "Бродяги", Робина Кампильо "BPM", Уильяма Олдройда "Леди Макбет", Ноа Баумбаха "Истории семьи Майровиц" и другие.

Следует отметить, что в декабре 2017 года фильм "Моя счастливая семья" был назван в числе 12 лучших картин года по версии американского издания The Wrap, он занял 10-е место в рейтинге.

Картина "Моя счастливая семья"

Совместная работа режиссеров Наны Эквтимишвили (Грузия) и Саймона Гросса (Германия) рассказывает об одной грузинской семье, три поколения которой живут под одной крышей. Размеренная жизнь семьи была разрушена в один день решением 52-летней Марины, решившей уйти из дома и начать жить самостоятельно. По словам Эквтимишвили, "главная тема картины - это роль женщины в грузинской семье". Это первый грузинский фильм, право на распространение которого по всему миру приобрел (в феврале 2017 года) популярный американский онлайн-кинотеатр Netflix. "На нас произвел большое впечатление этот утонченный и интересный фильм, в котором показан портрет женщины и ее борьба за свободу", - отметили представители онлайн-кинотеатра.

Награды фильма

Премьера ленты состоялась в январе 2017 года на Международном кинофестивале независимого кино "Сандэнс" (Sundance Film Festival) в США. Картина завоевала внимание американской прессы, которая назвала его "одним из лучших фильмов года", а обозреватель журнала "Голливуд репортер" Джордан Минтзер сравнил его с картинами Вуди Алена и греческой трагедией.

В апреле фильм стал обладателем трех призов Фестиваля европейского кино в итальянском городе Лечче - "Золотого оливкового дерева" в номинации лучший фильм, приза за лучшую операторскую работу и награды Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). В апреле картина "Моя счастливая семья" стала также обладателем главного приза Международного кинофестиваля в Гонконге, а в мае - обладателем награды Международного кинофестиваля Центральной и Восточной Европы в Висбадене (Германия) за лучшую режиссуру.