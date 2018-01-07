Киностудию, где снимают "Ходячих мертвецов", оштрафовали за гибель каскадера

ТАСС, 7 января. Управление по охране труда при министерстве труда США оштрафовало киностудию Stalwart Films, на которой проходят съемки телесериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead), на $12,7 тыс. после гибели в июле 2017 года каскадера Джона Бернекера.

"Управление <...> указало Stalwart Films на неспособность защитить своих сотрудников от опасности падения во время съемок телесериала "Ходячие мертвецы"... и предложило назначить максимальный штраф в размере $12 675", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Несчастный случай произошел на съемках очередного эпизода, сообщил телеканал AMC, который транслирует этот сериал. Бернекер упал с высоты более шести метров. Судмедэксперты заключили, что каскадер скончался из-за обширной черепно-мозговой травмы.

Перед тем как наложить штраф, ведомство провело проверку на съемочной площадке, на которой произошла трагедия. У компании есть полмесяца на то, чтобы оспорить наказание.

Профсоюз, защищающий права американских киноактеров и каскадеров, заявил, что смерть Бернекера - "трагическая и преждевременная потеря". Актер Норман Ридус, сыгравший в сериале Дэрила Диксона, написал в своем Instagram, что Бернекера "будет всем очень недоставать", Лорен Кохэн, воплотившая образ Мэгги Ри, заявила, что у нее "нет слов, чтобы описать всю глубину печали от этой утраты".

Сериал "Ходячие мертвецы", в котором, в частности, играют Эндрю Линкольн, Чендлер Риггз, Мелисса Сюзанн, выходит с 2010 года. В 2011 году его выдвинули на американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал".