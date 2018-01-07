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Скончалась французская певица Франс Галль

Культура
7 января, 14:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, января. /ТАСС

Исполнительница ушла из жизни в 70 лет

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Франс Галль

Франс Галль

© AP Photo/Peter Hillebrecht

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Французская исполнительница Франс Галль ушла из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило в воскресенье Agence France Presse со ссылкой на представительницу певицы.

"Существуют слова, которые никогда не хотелось бы произносить. Франс Галль 7 января отошла в Чистый рай после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела в тайне и с достоинством", - сообщила представительница певицы Женевьева Салама.

Франс Галль родилась в 1947 году в Париже. Музыкой она начала заниматься с раннего детства не без помощи своего отца Робера Галля, который сам был певцом и успешным поэтом-песенником, писавшим тексты для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Серьезную музыкальную карьеру Франс Галль начала в 1963 году, записав несколько синглов, а в 1965 году она победила на песенном конкурсе Евровидение.

К концу 1960-х годов успех Галль пошел на спад, однако в 1974 году она приступила к совместной работе с известным композитором и певцом Мишелем Берже, за которого вскоре вышла замуж. Франс Галль вновь завоевала широкую популярность, которая в дальнейшем не угасала более двух десятилетий.

За свою карьеру Франс Галль записала десятки синглов и полноформатных альбомов, песни с которых снискали широкую популярность во Франции и за пределами страны. Последний из альбомов увидел свет в 1996 году. За свои заслуги Галль была удостоена во Франции Ордена Почетного легиона в степени кавалера.

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