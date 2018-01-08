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Дни культуры Дагестана в 2018 году пройдут в Орловской, Белгородской и Смоленской областях

Культура
8 января, 13:05 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 8, января. /ТАСС

По словам врио министра по национальной политике республики Татьяны Гамалей, дни Дагестана планируется также провести в Санкт-Петербурге в мае

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МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Выставки народных промыслов и концерты в рамках дней культуры Дагестана в 2018 году пройдут в Орловской, Белгородской и Смоленской областях, рассказали ТАСС в торговом представительстве республики в Центральном федеральном округе.

"Будет проходить концертная программа с участием фольклорных коллективов разных районов, выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, народных художественных промыслов - кинжалы, кубачинское серебро, унцукульские изделия из дерева. Возможно, будут подписаны соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между регионами", - пояснил собеседник агентства.

Также в Орле в рамках дней культуры торговое представительство планирует провести ежегодный чемпионат по мини-футболу памяти дважды героя Советского Союза, военного летчика Амет-Хана Султана. "В Орле будет юбилейный турнир. В прошлом году он проходил в Твери, около 300 человек приехали. Это воспитание молодежи", - добавили в торговом представительстве.

Кроме того, как сообщила ТАСС врио министра по национальной политике республики Татьяна Гамалей, планируется, что дни Дагестана в мае пройдут и в Санкт-Петербурге.

"У нас запланированы дни Дагестана в Санкт-Петербурге в мае... Там пройдут круглые столы по социально-экономическому сотрудничеству, большой концерт, выставка народных промыслов, встреча с дагестанским землячеством, со студентами. Предварительно, такие выезды бывают с главой республики", - пояснила Гамалей.

Как сообщалось ранее, администрации Кайтагского района Дагестана и Калининского района Санкт-Петербурга договорились провести в марте 2018 года шахматный фестиваль "Весенние каникулы". А в сентябре 2017 года в рамках дней Санкт-Петербурга в Дагестане было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя районными администрациями.

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