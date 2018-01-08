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Фильм "Движение вверх" стал лидером новогоднего проката в России

Культура
8 января, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Общие сборы картины в конце новогодних праздников превышают 1,267 млрд рублей

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Кадр из фильма "Движение вверх"

Кадр из фильма "Движение вверх"

© filmpro.ru

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Спортивная драма "Движение вверх", вышедшая в прокат 28 декабря, собрала более 1,267 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В новогодний уикенд сборы картины составили 107,535 млн рублей, а во время второго уикенда - еще 624,309 млн рублей. Общие сборы превышают 1,267 млрд рублей.

С момента выхода фильма и до окончания новогодних праздников его посмотрели 424,9 тыс. зрителей на 27,8 тыс. сеансов.

Экшн-драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

Над проектом также работали канал "Россия 1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.

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