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Более 3 тыс. зрителей посетили концерт ансамбля Черноморского флота в Барселоне

Культура
9 января, 12:38 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, января. /ТАСС

Гастроли коллектива продлятся до конца января

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота России впервые дал концерт в Барселоне 4 января, представив национальные фольклорные композиции. Выступление посетили более 3 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе флота во вторник, 9 января.

"Первый двойной (два концерта подряд в один день - прим. ТАСС) концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота прошел в Барселоне, на центральной концертной площадке Каталонии Auditori de Barcelona. Представления посетили более 3 тыс. зрителей, которые овациями приветствовали вступления флотского творческого коллектива", - говорится в сообщении.

В программе были произведения русской и зарубежной классики, песни и танцы народов мира, музыкальные и вокальные композиции на русском, английском, французском, испанском языках, а также хореографические, в том числе знаменитый матросский танец "Яблочко". Впереди у ансамбля выступления в Мадриде, Гвадалахаре, Лиссабоне, Порту и других городах Испании и Португалии. Гастроли продлятся до конца января.

Коллектив был сформирован более 80 лет назад в Севастополе. Зарубежная гастрольная деятельность началась в 1960-е годы. Ансамбль выступал в Великобритании, Франции, ФРГ, Швейцарии, Италии и других странах.

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