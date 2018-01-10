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Глава "Ленфильма": смена руководства Госфильмофонда благоприятна для всей киноиндустрии

Культура
10 января, 14:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, января. /ТАСС

Эдуард Пичугин отметил, что Вячеслав Тельнов "хорошо понимает, как нужно работать Госфильмофонду более эффективно в целях поддержки всей отрасли"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Назначение Вячеслава Тельнова на пост главы Госфильмофонда благоприятно скажется на отечественной киноиндустрии, считает генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин. Это мнение он высказал в среду в беседе с ТАСС.

"Считаю, что с этим кадровым решением действительно будет более эффективная работа и для самого Госфильмофонда, и, конечно, это абсолютно полезно для всей киноиндустрии страны, для всех киностудий по крайней мере", - сказал Пичугин. "Тельнов очень хорошо понимает, как нужно работать Госфильмофонду более эффективно в целях поддержки всей отрасли - и для самого Госфильмофонда, то есть, взаимовыгодно - и для всей индустрии", - убежден руководитель старейшей киностудии страны.

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"Я поддерживаю это кадровое решение еще и потому, что Тельнова хорошо знаю, верю в него и вижу, что сейчас лед тронулся", - заключил гендиректор "Ленфильма".

Это мнение разделяет кинорежиссер Алексей Герман - младший. "Я с большим уважением отношусь к Бородачеву. Я вообще считаю, что он очень много сделал на самом деле. Но я считаю, что на этом этапе никакого другого разумного решения не было", - сказал он в разговоре с ТАСС.

По его мнению, Тельнов прекрасно ориентируется в кинематографии, потому что много лет в ней проработал. "Я давно знаю Тельнова. <…> Могу сказать о нем только хорошее. Поэтому мне кажется, что это хорошо и для индустрии, и для Госфильмофонда", - добавил режиссер.

Он также выразил надежду, что теперь будут сняты противоречия, связанные с правами на коллекции "Ленфильма" и "Союзмультфильма". "Я надеюсь, что это прекратится у будет найдено какое-то нормальное, адекватное, здоровое решение", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что более 30 российских кинематографистов написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить генеральным директором этой организации директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова. Свои подписи под письмом поставили около 30 кинодеятелей, в числе которых Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко. Ранее этот пост занимал Николай Бородачев.

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